宮城県岩沼市の海岸で去年4月、山形市出身の保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、仙台地方裁判所は懲役21年の実刑判決を言い渡しました。殺人などの罪に問われているのは、宮城県岩沼市の無職・佐藤蓮真被告(22)です。起訴状などによりますと、佐藤被告は去年4月、宮城県岩沼市の海岸で、山形市出身の保育士・行仕由佳さん(当時35)の胸などを複数回刺して殺害し遺棄した罪などに問われています。これまで