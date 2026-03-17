南京市のペットパーク「毛孩島（ファーリー・アイランド）」をペットを連れて訪れた人たち。（２月１０日撮影、南京＝新華社記者／李博）【新華社南京3月17日】中国江蘇省はここ数年、ペットフレンドリーの理念を都市開発や産業配置に取り入れ、ペット経済を単一業態から全産業チェーン体系へ発展させている。ペットを飼う人が増え続ける中、南京や無錫、塩城などでは商業施設やカフェ、公園でペット向けの設備整備が進み、飼