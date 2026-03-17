【新華社北京3月17日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、トランプ米大統領がイランでの戦争を理由に訪中延期の可能性に言及したとの報道に関し、中米双方は訪中時期などについて意思疎通を続けているとした上で、「現時点で提供できる情報はない」と述べた。「ホルムズ海峡の船舶護衛問題を巡り、中国が協力しなければ訪中を延期するとトランプ氏が述べた」との海外メディアの報道については、米国側