東京・板橋区にある親族の家に放火したとして、現住建造物等放火の疑いで警視庁に逮捕された女性（41）について、東京地検は16日付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮して慎重に検討した結果、不起訴とした」としています。