春の訪れを告げる桜前線が各地でスタート。17日午後3時ごろの愛知・名古屋市のソメイヨシノの標本木。気象台の職員が桜の様子を観察します。そして…。気象台職員：いま確認したところ、6輪以上咲いていることを確認しましたので、桜の開花を観測しました。平年よりも7日早く、観測史上最速タイとなる桜の開花となりました。一方、関東ではすでに満開の早咲き桜に花見客が殺到していました。埼玉・坂戸市へ向かう道中、土手沿いに