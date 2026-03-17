シンガー・ソングライターのさだまさしさんが、福岡県内初の４年制音楽大学として、4月に開校する『福岡国際音楽大学』の客員教授に就任することを、大学が明らかにしました。 【写真を見る】【 さだまさし 】福岡国際音楽大学の客員教授就任へ校歌も作詞作曲「キャンパスや太宰府天満宮などを巡りながら、イメージを膨らませて完成」同時に、この大学の校歌も、さださんが作詞作曲したことも発表。大学によると「さだ