群馬県教育委員会は17日、群馬県立高校に勤務する30代女性教師が2025年10月上旬から11月上旬にかけて、勤務する学校の生徒と肉体関係を結んだとして、懲戒免職処分にしたと発表した。教育委員会によると、30代の女性教師は、勤務する学校の男子生徒からの相談を受ける中で不適切な関係となり、2025年10月上旬から11月上旬にかけて、この生徒と校外において5回程度肉体関係を結んだという。当該生徒は事案当時18歳未満だった。11月