19日に予定される日米首脳会談でホルムズ海峡へ艦船の派遣を求められた場合の対応をめぐり、高市総理はきょうの国会で「法的に可能な範囲で何ができるか精力的に検討している」と話しました。日米首脳会談でトランプ大統領から艦船の派遣を求められたら…。きょうも国会で質問が相次ぎました。公明党西田実仁 幹事長「今回訪米されて、アメリカから『日本は中東の原油に依存しているのに何もしないのか』と言われた場合に、