教員が女児らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで共有したとされる事件で、グループのメンバーで名古屋市立小の元教諭水藤翔太被告（35）の第2回公判が17日、名古屋地裁で開かれた。人工知能（AI）で加工された女児の性的な画像を所持したとする児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪について審理され、被告は起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、2024年1〜4月ごろ、洋服姿をAIで裸の画像に加工できる編集サイト