17日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員がイラン情勢の問題を取り上げた。【映像】「忙しいですから、ルビオ国務長官も」→議場笑い（実際の様子）山添議員は「総理はイランを非難する一方で米国とイスラエルは非難していません。そしてトランプ大統領に攻撃の中止も求めていません。総理これはなぜなんでしょうか」と質問。高市早苗総理は「トランプ大統領とはこれからお会いをいたします。以上です」と答えた。山添