日米首脳会談の行方も気になるところですが、アメリカのトランプ大統領による艦船派遣養成などを巡っては各国の考えも少しずつ出てきています。イギリスのスターマー首相は、トランプ大統領と電話会談を行い、「航路の再開が重要である」という認識を共有したということです。そして、ドイツのメルツ首相は「戦争が続く限り軍事的手段によって自由な航行を確保することには参加しない」として、艦船を派遣しない考えを示していると