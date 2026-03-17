＜D.LEAGUE25−26 ROUND.7 BLOCH HYPE＞◇3月15日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京Medical Conciege I'moonがList::Xを僅差で破り、6年目のシーズンで初めてCS出場を決めた。ステージ上の8人は喜び、抱き合っているが、意外なほど落ち着いていたように見えた。昨シーズンまでなら1つ勝てば大喜び。泣きじゃくっていたのに…。アリーナ席ど真ん中のチーム幹部の席にディレクターのMIZUEがいた。スポットライトは当たらない。立ち