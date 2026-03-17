土地の取り引き価格の指標となる「地価」が公表されました。県内では、住宅地と商業地いずれも3年連続で上昇しました。秋田市の地価の上昇が県全体を押し上げた形ですが、去年、県内に被害をもたらしたあの問題が、今後の地価の変動に影響を与えるかもしれません。中村真梨子記者「商業地で最も価格が高くなったのは、今年もここ、JR秋田駅前、フォンテAKITAの場所です。調査が始まった1985年以降、毎年商業地の最高価格地点となっ