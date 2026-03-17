航空自衛隊公式YouTubeチャンネル（@JASDFchannel）が、主力戦闘機F-15「イーグル」のプロモーション映像『IGNITION 〜1st MISSION〜』を公開し、航空ファンの枠を超えて大きな注目を集めています。【動画】「美しい…」空自の主力戦闘機F-15「イーグル」のプロモーション映像美しく雄大な空を堂々と飛行する「F-15」F-15は1972年に米空軍で初飛行した制空戦闘機。登場から半世紀が経過した今も、基本設計の優秀さと電子機器や装備