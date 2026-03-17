バスケットボール、Bリーグ2部（B2）の「ライジングゼファー福岡」の古川宏一郎社長らが17日、福岡市役所を訪れ、リーグ戦として初めて福岡国際センター（博多区）で開催する4月1日のホーム戦をPRした。今秋から始まるリーグ最上位のカテゴリーへ参入するためには入場者数を増やす必要があり、多くの来場を呼びかけた。