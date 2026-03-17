福岡市の「博多どんたく港まつり」を主催する福岡市民の祭り振興会は17日、65回目となる今年の概要を発表した。「どんたく復活80年今年も祝いめでたで日本一へ！！」をサブタイトルに、5月3、4日の2日間で約200万人の人出を見込む。祭りの起源とされる博多松(まつ)囃(ばや)子(し)（国重要無形民俗文化財）と「どんたく」は太平洋戦争中に途絶えた。戦後の1946年5月に復活してから80年の節目に、さらなる発展への願いをサブタ