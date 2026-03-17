今週のドライバー部門は発売前から話題になっていたミズノ「JPX ONE」が初登場で2位。1位のピン「G440 K」にはわずかに届かなかったが、テーラーメイドやキャロウェイの最新モデルを上回った。5位にも「JPX ONE セレクト」がランクイン。その人気ぶりについて二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめて発表！ ドライバー売り上げランキング「国内メーカーのドライバーでここまで注目度が高いのは