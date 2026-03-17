＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦の開幕に先立ち、千葉県内のホテルで前夜祭が催された。女子プロゴルファーが華やか、きらびやかなパーティウエアをまとい、会場を彩った。【前夜祭写真】小祝さくらは黒ワンピースで出席大会の冠スポンサーを務める「Vポイント」とスポンサー契約を結ぶ木戸愛、同じく「SMBC」と契約する吉田鈴は