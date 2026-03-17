元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。2012年のロンドン五輪ではチームメートとして戦い銅メダルを獲得した迫田さおりと「沖縄ゴルフ合宿」を行ったことを楽しそうに投稿した。【動画】「プロみたい」 狩野舞子も自画自賛のナイスショット仲良しの2人にバレーボール繋がりの滝沢ななえを加えた3人は「野菜シスターズ」として、これまでにもたびたびインスタグラムに登場してきた。狩野がトマト、迫田がブロ