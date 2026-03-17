お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。いまだに納得できないという出来事を回想した。この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、お見送り芸人しんいち（40）、元和牛・水田信二（45）、ピン芸人・みなみかわ（43）と一緒にゲスト出演。「炎上を気にしてしまうこと」をテーマにトークした。そこで小宮は「僕は意図してないところで炎上。これ絶