7日のフィリーズレビューを制したギリーズボール（牝3＝手塚久、父エピファネイア）は、優先出走権を獲得した桜花賞（4月12日、阪神）を見送る方向であることが分かった。17日、キャロットクラブが発表。前走後は11日にノーザンファーム天栄に放牧。状態面を考慮し、春のうちに使えるかどうかは未定で、あくまでも回復具合に合わせて判断するとしている。