LUNA SEAが12日に東京・有明アリーナで開催したライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』でサポートドラマーを務めた淳士が17日、自身のインスタグラムを更新。ライブでの衣装とヘアメイクを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。【写真】サポートドラマー・淳士がライブで身につけた“モーモー飾り”同公演は、昨年12月23日に予定されていた公演の振替として開催されたもの。この日は、ドラマー・真矢さんが亡