100円寿司チェーンの「はま寿司」は3月17日より、「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「大切りまぐろはらみ」同フェアでは、マグロ1尾から数%しか取れない“はらみ”を大切りで堪能できる「大切りまぐろはらみ」と、5種の野菜をサクサクに揚げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「特大5種野菜のかき揚げ握り」はま寿司「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」また