元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が16日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）に出演。ゲストで元日向坂46で女優の濱岸ひより（23）との関係について語った。24年12月に日向坂を卒業し、昨年5月からホリプロに所属した濱岸についてスタッフが「（日向坂）現役の頃にかなり仲良くされていた」との情報を伝えると、齊藤は「そうです。同じグループで」と打ち明けた。「もうマブダチとして仲良く」と続ける