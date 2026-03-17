映画『ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念した企画展が、愛知・半田市のMIZKAN MUSEUMで3月27日から5月6日まで開催される。【写真】ちょこんと乗ったドラえもんが可愛い…オリジナル「味ぽんキャップカバー」企画展では、映画の紹介コーナーのほか、子ども向けの体験ゲーム、オリジナルフォトプロップスを使った撮影スポットを設けられている。館内のMIMショップでは、映画とのタイアップ施策として、ミツカンの