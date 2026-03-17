◇オープン戦阪神２−４ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）阪神・中川勇斗捕手が開幕スタメンへ結果を求め続ける。17日のオープン戦、ロッテ戦で「5番・左翼」で先発。4回先頭で打席に立つと、西野の外角ツーシームを捉えて中前へ運んだ。「結果を出さないといけない立場なので、継続していきたい」オープン戦では依然として・324と高打率が残る。侍ジャパンから森下が帰ってきたことで、出番の数が変わって