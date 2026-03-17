日本宅配水＆サーバー協会は3月9日、「水分補給に関する調査」の結果を発表した。同調査は2025年10月1日〜29日、1,800名を対象に、インターネットで実施した。ウォーターサーバーを自宅で利用していますかウォーターサーバーを自宅で利用している人は12.3%、職場で設置されている割合は22.8%だった。職場にウォーターサーバーは設置されていますか熱中症対策として行っていることを尋ねると、「こまめに水分を摂る」(90.9%)が圧倒