アトレ取手は4月11日、茨城県内約20の酒蔵が集まる日本酒イベント「SAKE MEETING 2026春〜10周年乾杯の宴〜」を開催する。SAKE MEETING 2026春同イベントは、2016年の開始から10周年を迎える。今回は記念ロゴ入りのおちょこで地酒の飲み比べを楽しめるほか、おつまみの持ち込みも可能となっている。会場は同館4階の「たいけん美じゅつ場VIVA」で、11時からの1部と13時45分からの2部による事前予約制(各部定員650名)。参加費はオリ