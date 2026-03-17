AlbaLinkは3月9日、「引っ越しで意外にお金がかかったものランキング」の結果を発表した。同調査は2025年12月20日〜21日、引っ越し経験者500人を対象に、インターネットで実施した。引っ越しで意外にお金がかかったものランキング引っ越しで意外にお金がかかったものを尋ねたところ、1位は「ゴミの処分費用」(30.0%)だった。「家具の購入」(29.0%)が僅差で2位となっている。3位は「家電の購入」(14.4%）、4位は「引越し業者の料金