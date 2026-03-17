ライフスタイルブランド「FLOLUX(フロラックス)」は3月20日〜4月7日、ブランド初のポップアップを代官山と六本木の蔦屋書店にて開催する。「FLOLUX(フロラックス)」ポップアップ同イベントは蔦屋書店の春企画「SPRING SWING 2026」の一環として実施する。これまでオンライン中心だった同ブランドの製品を、リアルの空間で五感を通じて体験できる貴重な機会となる。会場では、伝統製法で仕上げた4種の「コールドプロセスソープ」や