天草エアラインは、5月4日限定で福岡空港発着の「福岡空港発 天草エアラインで行く！天草・御所浦恐竜の島博物館 日帰りツアー」を発売した。天草エアライン みぞか号同ツアーは、福岡から天草まで天草エアラインにて約35分で移動し、現地では係員が同行してタクシーや定期船での移動をサポートする安心のプラン。「御所浦恐竜の島博物館」を中心に、化石発掘体験や島内散策、天草キリシタン館や地元の市場を巡る行程となっている