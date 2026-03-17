今年4月11日に開局10周年を迎えるABEMAが、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開する。○コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供ABEMAは2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制作・運営に注力してきた。開局当初は『72時間ホンネテレ