夫婦円満の秘訣は、相性や愛情だけで決まるものではありません。実は、毎日のちょっとした意識や習慣が大きく影響します。ただし必要なのは、無理な我慢ではなく、相手との距離感を整える小さな工夫。本記事では、夫婦が長く心地よく過ごすためにできることを紹介します。夫婦の理想像とは?まずは理想像を設定しましょう夫婦の理想像は人それぞれですが、「特別なことがなくても自然と心地よく過ごせる関係」は、多くの人が思い描