【その他の画像・動画等を元記事で観る】活動再開後、2025年に開催された3rd Live「ピュリファイ」を大成功に収め、精力的に音楽活動を続けながら、声優としても活躍を続ける相坂優歌。その4th Live「偏光バイオリューム」が、2026年5月23日（土）、Veats Shibuyaにて開催される。光の振動が一方向に揃い輝きを増す“偏光”と、生き物や植物が自ら光を放つ“生物発光”をイメージした本公演は、光と音、生命のきらめきが交差する新