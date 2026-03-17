放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会は、13日に開催された会合の記事概要を報告した。BPO事務局が入る千代田放送会館2月に視聴者・聴取者から寄せられた意見で多かったのは、衆議院議員選挙前に自民党候補や高市政権への批判的な報道について「偏りが激しい」などの批判。また、政党の支持者に間違われ、暴行を受けたとする男性をめぐって警察が捜査を始めたというニュースに対して「客観的証拠はない」「虚偽である