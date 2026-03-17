17日、土地取引の指標となる地価が公示されました。東海3県では、いずれも商業地が上昇しています。愛知県の商業地の地価は、プラス3.2％と5年連続の上昇です。このうち、今年7月にオープンを控える「MTG名古屋四季劇場」の最寄り駅・名鉄神宮前駅の東側は、活性化の期待などからプラス12.3％と高い上昇率となりました。岐阜県では、好調なインバウンドを背景に高山市の古い町並みエリアがプラス24.9％、三重県は再