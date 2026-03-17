「UKジャズのキング」とも称されたシャバカ・ハッチングスは、もともとパワフルに吹きまくるサックス奏者で、サンズ・オブ・ケメット、シャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ、コメット・イズ・カミングといったプロジェクトを通じて世界的に知られるようになった。そこから突如、サックス奏者としての活動を休止すると発表。尺八をはじめとしたフルート型の管楽器へと切り替え、それまでとは異なる瞑想的な音楽を奏でるように。日