毎年5月に福岡市で開かれる「博多どんたく港まつり」。復活から80年となることしのテーマが発表されました。 福岡商工会議所などでつくる「福岡市民の祭り振興会」は17日、会見を開き、ことしの「博多どんたく港まつり」のキャッチフレーズを「どんたく復活80年 今年も祝いめでたで日本一へ！！」とすることを発表しました。■福岡市民の祭り振興会・谷川浩道会長「日本一の祭りを皆様とともにつくり上げていきたい