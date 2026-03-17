最新作『A Matter of Time』で、第68回グラミー賞の最優秀トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を受賞し、6月5日には東京ガーデンシアターで一夜限りの来日公演を控えるLaufey（レイヴェイ）。いま話題の新世代のポップスターとして注目を集める彼女のパリ公演のライブレポートをお届けする。2026年3月1日、パリ北部にあるアディダス・アリーナ。週のはじめの月曜日。会場は満席だった。ファン層は10代〜20代前半の女