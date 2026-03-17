明日18日(水)は西日本から雨の範囲が拡大し、19日(木)にかけて関東〜北海道でも雨の降る所が多いでしょう。雨でも気温は高めで、桜の開花を促す雨となりそうです。20日(金・春分の日)からの3連休は九州〜関東では桜の開花ラッシュで、まずまずの行楽日和となりそうです。18日(水)西から天気下り坂明日18日(水)〜19日(木)は、低気圧が本州の南を東進するため天気が下り坂です。18日(水)は九州では朝から雨、中国・四国は昼頃から広