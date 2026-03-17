プロボクシングの六島ジムが１７日、大阪市内で会見し、東洋太平洋スーパーバンタム級２位の山崎海斗＝六島＝が、６月７日に大阪・住吉区民センターで、主催興行「ＹｏｕｗｉｌｌｂｅｔｈｅＣｈａｍｐｉｏｎ３０」のセミファイナルで、同級３位の石井渡士也＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝と同級王座決定戦１０回戦を行うと発表した。山崎にとってベルトを懸けた戦いは、２４年１０月の村田昴戦（ＷＢＯアジア太平洋スーパーバン