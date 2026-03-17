日本維新の会・吉村洋文代表が１７日、定例会見に臨み、この日行われる高市総理との党首会談を前に「比例の１割削減やるべき」と改めて強調した。過去の議員定数削減の歴史について触れ、「自民党も民主党も消費税増税するときに、国民の皆さんに負担をお願いするんだったら、定数１割削減しましょうと言って、４５（議席）削減法案を、当時の民主党も出しているのに、結局何が残ったかというと、増税だけが残って、やってない