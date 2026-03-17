◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・若元春（荒汐）を寄り倒し、勝ち越し、２敗を守った。若元春は負け越し。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）をはたき込み、６勝目とした。大関・安青錦（安治川）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を上手投げ、５勝５敗の五分にした。関脇・高安（田子ノ浦）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に寄り切られ、