日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ」、フジテレビ系「総理と呼ばないで」などに出演した俳優の青柳文太郎（あおやぎ・ぶんたろう）さんが２月１６日に虚血性心疾患のため死去した。７０歳だった。所属の東京俳優生活協同組合が１７日、発表した。通夜、葬儀は親族の意向により、近親者のみで執り行った。青柳さんは１９５５年４月、福島県生まれ。大手家電量販店「コジマ」のイメージキャラクターとして同社のテレビＣＭで