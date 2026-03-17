【新華社西寧3月17日】中国青海省海西モンゴル族チベット族自治州茫崖（ぼうがい）市の黒独山は、風による長年の侵食で独特の黒いヤルダン地形が形成された。春の暖かさが戻り、荒野にそそり立つ黒独山は壮大な水墨画のような美しさを見せている。（記者/解統強、王浡）