米ホワイトハウスで次世代ミサイル防衛構想「ゴールデンドーム」について発表するトランプ大統領（左）＝2025年5月、ワシントン（ロイター＝共同）高市早苗首相は19日に米ワシントンで開かれるトランプ米大統領との首脳会談で、米アラスカ州産原油の調達を表明する方針を固めた。中東情勢の緊迫化を受け、原油輸入先の多角化を図る狙いがある。政府関係者が17日明らかにした。米国の次世代ミサイル防衛構想「ゴールデンドーム」