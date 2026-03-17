プロレスラーの山岡聖怜が、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。見応えのある豊満ボディをあらわにしている。【別カット】色っぽい！谷間をあらわにした山岡聖怜山岡は2006年、福岡県生まれ。女子プロレス団体「マリーゴールド」所属で、25年1月にデビューした。わずかデビュー5戦目で、初のタイトルマッチ挑戦でベルトを奪取し“スーパールーキー”として期待を集めている。今回は燃えたぎるパッシ