事件なのか、それとも事故なのか。埼玉県の小児医療センターで抗がん剤注射を受けた白血病の患者3人が神経症状を発症し、1人が死亡した問題。病院側は、別の患者2人にも神経症状が出ていたことを明らかにしました。【写真を見る】【病院が会見】別の患者2人にも神経症状が… 白血病患者に抗がん剤注射で2人重体 1人死亡3人からは劇薬「ビンクリスチン」検出埼玉県立小児医療センター埼玉県立小児医療センターの会見