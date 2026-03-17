◇第45回トライアル大分オープン（2026年3月17日大分市・トライアルゴルフ＆リゾートOITACOURSE＝6818ヤード、パー72優勝賞金100万円（＋副賞50万円））124選手（うちアマ48人）が参加し、18ホール競技で行われた。45回目を迎え開催ラストとなる今大会を制したのは46歳の白佳和（武田産業）。前半を2バーディー、1ボギーの35でターンすると、インで5バーディーを奪う猛攻で抜けだし、通算6アンダー、66で初優勝を決めた