日本サッカー協会（JFA）と日本財団が17日、都内で連携協定を締結して記者会見を開いた。未来を担う子どもたちが希望を持ち挑戦できる社会づくりを目的とした包括連携協定となる。JFAは子どものいじめや自殺が社会問題となっていた06年に「JFAこころのプロジェクト」を立ち上げて各地の小学校で「夢の教室」を開催してきた。25年には「子ども未来プロジェクト」を立ち上げ同財団の助成を受けて「ゆめのたねの教室」や「キッズ